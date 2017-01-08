Водителей грузовиков предупредили о возможном ограничении движения в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Водителей крупногабаритного транспорта призывают воздержаться от поездок по автодорогам Киевской области, поскольку в случае продолжения снегопада будет введено ограничение для проезда грузовиков по дорогам государственного значения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА, передает УНН.
"Учитывая ухудшение погодных условий и усиление снегопада, обращаемся к водителям и владельцам крупногабаритного транспорта воздержаться от поездок по автодорогам области. В случае продолжения снегопада возможно введение ограничения на движение грузовиков, которым придется либо возвращаться, либо ждать улучшения погодных условий на специальных стоянках и пунктах обогрева ", - говорится в сообщении.
Также председатель Киевской ОГА Александр Горган призвал местных жителей быть внимательными и осторожными на дорогах и по возможности не пользоваться частным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.
"Жителей районных центров и городов областного значения прошу не оставлять авто на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега", - подчеркнул А.Горган.