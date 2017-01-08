Водіїв вантажівок попередили про можливе обмеження руху на Київщині

“З огляду на погіршення погодних умов та посилення снігопаду, звертаємося до водіїв та власників великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автошляхами області. У разі продовження снігопаду можливе введення обмеження на рух вантажівок, яким доведеться або повертатися, або чекати покращення погодних умов на спеціальних стоянках та пунктах обігріву”, — йдеться у повідомлені.

Також голова Київської ОДА Олександр Горган закликав місцевих жителів бути уважними та обережними на дорогах і, за можливості, не користуватися приватним авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

“Мешканців районних центрів та міст обласного значення прошу не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу”, — наголосив О.Горган.