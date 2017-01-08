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Водіїв вантажівок попередили про можливе обмеження руху на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Водіїв великогабаритного транспорту закликають утриматися від поїздок автошляхами Київської області, оскільки в разі продовження снігопаду буде введено обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення. Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА, передає УНН.

“З огляду на погіршення погодних умов та посилення снігопаду, звертаємося до водіїв та власників великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автошляхами області. У разі продовження снігопаду можливе введення обмеження на рух вантажівок, яким доведеться або повертатися, або чекати покращення погодних умов на спеціальних стоянках та пунктах обігріву”, — йдеться у повідомлені.

Також голова Київської ОДА Олександр Горган закликав місцевих жителів бути уважними та обережними на дорогах і, за можливості, не користуватися приватним авто, а надавати перевагу громадському транспорту.

“Мешканців районних центрів та міст обласного значення прошу не залишати авто на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу”, — наголосив О.Горган.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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