Водителей предупредили о тумане и дождях в трех областях и на перевалах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На утро понедельника, 4 января, в Украине наблюдается туман, в трех областях и на перевалах - шел дождь. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 4 января наблюдаются туманы на большинстве территории Украины, дождь в Киевской, Черниговской и Закарпатской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое", - указали дорожники.
По их данным, также на перевалочных участках дорог в Ивано-Франковской и Закарпатской областях дождь. Состояние покрытия здесь мокрое.
В то же время, в ГСЧС предупредили о слабой видимости из-за туманов - 200-500 м (І уровень опасности, желтый). "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - отметили в ГСЧС.
На дорогах государственного значения, как указали в Укравтодоре, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 102 единицы техники и 135 рабочих.
Добавим, по прогнозу синоптиков, в Украине 4 января на части территории пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются туманы, температура воздуха днем будет подниматься местами до 10 градусов тепла.