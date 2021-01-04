Водіїв попередили про туман та дощі у трьох областях і на перевалах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На ранок понеділка, 4 січня, по Україні спостерігається туман, у трьох областях і на перевалах - йшов дощ. Проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6 годину 4 січня спостерігаються тумани на більшості території України, невеликий дощ Київській, Чернігівській та Закарпатській областях. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей вологе та місцями мокре", - вказали дорожники.
За їхніми даними, також на перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській та Закарпатській областях дощ. Стан покриття тут мокрий.
Водночас, у ДСНС попередили про слабку видимість через тумани - 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). "Погодні умови можуть призвестидо порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - зауважили у ДСНС.
На дорогах державного значення, як вказали в Укравтодорі, проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 102 одиниці техніки та 135 робітники.
Додамо, за прогнозом синоптиків, по Україні 4 січня місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом, очікуються тумани, температура повітря вдень підніматиметься місцями до 10 градусів тепла.