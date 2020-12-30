Водителей предупредили о тумане по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На утро среды, 30 декабря, на большей части территории Украины наблюдается туман, в Сумской области - дожди. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 30 декабря на большей части территории туман; в Сумской области дождь. Покрытие на дорогах государственного значения в областях преимущественно мокрое", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия мокрое, добавили в агентстве.
Как отмечается, на дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации зимней скользкости и гололедицы, проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указали дорожники.
При этом в ГСЧС указывают, что, по данным Укргидрометцентра, в Киевской области и в столице утром 30 декабря будут удерживаться порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.
Напомним, по Украине в среду, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет подниматься до 10 градусов выше нуля.