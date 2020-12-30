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Водителей предупредили о тумане по Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. На утро среды, 30 декабря, на большей части территории Украины наблюдается туман, в Сумской области - дожди. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.

Водителей предупредили о тумане по Украине

"По состоянию на 6:00 30 декабря на большей части территории туман; в Сумской области дождь. Покрытие на дорогах государственного значения в областях преимущественно мокрое", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия мокрое, добавили в агентстве.

Как отмечается, на дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации зимней скользкости и гололедицы, проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указали дорожники.

При этом в ГСЧС указывают, что, по данным Укргидрометцентра, в Киевской области и в столице утром 30 декабря будут удерживаться порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупредили в ГСЧС.

Напомним, по Украине в среду, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем будет подниматься до 10 градусов выше нуля.

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