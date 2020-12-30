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Від 3° морозу до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. По Україні у середу, 30 грудня, істотних опадів не очікується, вранці - тумани, температура повітря вдень підніматиметься до 10 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 3° морозу до 10° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"Без істотних опадів, місцями туман, вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Волині дощ, в горах з мокрим снігом", - повідомили синоптики.

Температура вночі 0-7° тепла, вдень 5-10° тепла, у східних областях вночі 1-3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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