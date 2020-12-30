От 3° мороза до 10° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По Украине в среду, 30 декабря, существенных осадков не ожидается, утром - туманы, температура воздуха днем будет подниматься до 10 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Без существенных осадков, местами туман, днем на Прикарпатье, Закарпатье и Волыни дождь, в горах с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Температура ночью 0-7° тепла, днем 5-10° тепла, в восточных областях ночью 1-3° мороза, днем 1-6° тепла.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.