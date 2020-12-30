Водіїв попередили про туман по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На ранок середи, 30 грудня, на більшості території України спостерігається туман, на Сумщині - дощить. Проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6 годину 30 грудня на більшості території туман; у Сумській області дощ. Покриття на дорогах державного значення в областях переважно мокре", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття мокрий, додали в агентстві.
Як зазначається, на дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації зимової слизькості та ожеледиці, проводиться обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали дорожники.
При цьому у ДСНС вказують, що, за даними Укргідрометцентру, на Київщині та у столиці вранці 30 грудня утримаються пориви вітру 15-18 м/с та тумани, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - попередили у ДСНС.
Нагадаємо, по Україні у середу, 30 грудня, істотних опадів не очікується, температура повітря вдень підніматиметься до 10 градусів вище нуля.