Водителей предупредили о снеге и тумане

"По состоянию на 6 часов 20 декабря местами небольшой снег в Луганской области. В западных, центральных некоторых северных и восточных областях местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Покрытие местами мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указали в агентстве.

В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей, как сообщается, "не было обращений по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог".

Напомним, по прогнозу синоптиков, на Левобережье Украины в воскресенье, 20 декабря, пройдет снег, на остальной территории - без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха днем будет подниматься максимально до 5 градусов тепла.