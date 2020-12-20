Водителей предупредили о снеге и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На утро воскресенья, 20 декабря, в Луганской области выпадал снег, на части Украины - туманы. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.
"По состоянию на 6 часов 20 декабря местами небольшой снег в Луганской области. В западных, центральных некоторых северных и восточных областях местами туман. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Покрытие местами мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - указали в агентстве.
В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей, как сообщается, "не было обращений по поводу неудовлетворительного зимнего содержания дорог".
Напомним, по прогнозу синоптиков, на Левобережье Украины в воскресенье, 20 декабря, пройдет снег, на остальной территории - без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха днем будет подниматься максимально до 5 градусов тепла.