Водіїв попередили про сніг та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На ранок неділі, 20 грудня, у Луганській області випадав сніг, на частині України - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
"Станом на 6 годину 20 грудня місцями слабкий сніг в Луганській області. У західних, центральних, деяких північних та східних областях місцями туман. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре", - вказали дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів. Покриття місцями мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - вказали в агентстві.
Протягом доби на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв, як повідомляється, "не було звернень щодо незадовільного зимового утримання доріг".
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на Лівобережжі України у неділю, 20 грудня, сніжитиме, на решті території - без істотних опадів, вранці можливі тумани. Температура повітря вдень підніматиметься максимально до 5 градусів тепла.