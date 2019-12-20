Водителей предупредили о мокрых дорогах и гололеде

"По состоянию на 6:00 20 декабря без осадков, на большей части территории страны, кроме востока, наблюдается туман. Средняя температура воздуха в южных и западных областях +3...+6°С, на остальной территории колеблется от -3° до +3°С. Покрытие на автодорогах государственного значения большинстве областей сухое, некоторых центральных и южных областях мокрое, в Кировоградской области местами возникла гололедица", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как отмечается, - без осадков. Температура воздуха -3...+4°С. Покрытие сухое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в агентстве.

Напомним, 20 декабря в Украине до 12 градусов тепла.