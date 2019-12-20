Водіїв попередили про мокрі дороги та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок п'ятниці, 20 грудня, у більшості областей України - сухі, у деяких областях - мокрі, місцями туман і ожеледиця. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 20 грудня без опадів, на більшості території країни, крім сходу, спостерігається туман. Середня температура повітря в південних та західних областях +3...+6°С, на решті території коливається від -3° до +3°С. Покриття на автодорогах державного значення більшості областей сухе, деяких центральних та південних областях мокре, в Кіровоградській області місцями виникла ожеледиця", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як зазначається, - без опадів. Температура повітря -3...+4°С. Покриття сухе.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - відзначили в агентстві.
Нагадаємо, 20 грудня в Україні до 12 градусів тепла.