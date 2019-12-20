Сьогодні в Україні до 12 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 20 грудня, очікується погода без опадів, температура повітря на більшості території вдень сягатиме 8 градусів тепла, на півдні - до 12 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"20 грудня в Україні без опадів. В Україні, крім сходу, вночі та вранці туман", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 9-12°.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували дощовий кінець тижня.