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Сьогодні в Україні до 12 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 12 градусів тепла

Київ • УНН

 • 11134 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 20 грудня, очікується погода без опадів, температура повітря на більшості території вдень сягатиме 8 градусів тепла, на півдні - до 12 градусів із позначкою "плюс". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"20 грудня в Україні без опадів. В Україні, крім сходу, вночі та вранці туман", - зазначили синоптики.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на узбережжі морів 1-5° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 9-12°.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували дощовий кінець тижня.

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