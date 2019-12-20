Сегодня в Украине до 12 градусов тепла

"20 декабря в Украине без осадков. В Украине, кроме востока, ночью и утром туман", - отметили синоптики.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской области и в Крыму 9-12°.

Напомним, синоптики спрогнозировали дождливый конец недели.