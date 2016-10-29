Водителя, нарушившего условия транзита задержали в Кропивницком

Около 19 часов вечера, патрульные обнаружили данное транспортное средство на улице Большой Перспективной и остановили за нарушение ПДД.

Во время проверки документов, 21-летний водитель вел себя достаточно агрессивно, не давал возможности сверить номера установленных агрегатов со свидетельством о регистрации транспортного средства. По факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников полиции гражданина доставили в городской отдел полиции и составлено постановление по ст.185 КУоАП.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль доставлен на штрафплощадку с помощью эвакуатора. Следователи обнаружили расхождения серийных номеров агрегатов с номерами, указанными в регистрационном документе.

На водителя составили админматериал по ст. 121-1 (Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны) КоАП.

По данному факту возбуждено уголовное производство.