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15 марта, 19:03 • 116752 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171742 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133569 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114456 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106423 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102133 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137324 просмотра

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Водителя, нарушившего условия транзита задержали в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. 27 октября, патрульные получили информацию от Государственной фискальной службы Украины и управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области о том, что в областном центре находится автомобиль BMW, владелец которого нарушил условия транзита через таможенную территорию Украины, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, пишет УНН-Центр.

Около 19 часов вечера, патрульные обнаружили данное транспортное средство на улице Большой Перспективной и остановили за нарушение ПДД.

Во время проверки документов, 21-летний водитель вел себя достаточно агрессивно, не давал возможности сверить номера установленных агрегатов со свидетельством о регистрации транспортного средства. По факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников полиции гражданина доставили в городской отдел полиции и составлено постановление по ст.185 КУоАП.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль доставлен на штрафплощадку с помощью эвакуатора. Следователи обнаружили расхождения серийных номеров агрегатов с номерами, указанными в регистрационном документе.

На водителя составили админматериал по ст. 121-1 (Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны) КоАП.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

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