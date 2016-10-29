Водителя, нарушившего условия транзита задержали в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. 27 октября, патрульные получили информацию от Государственной фискальной службы Украины и управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области о том, что в областном центре находится автомобиль BMW, владелец которого нарушил условия транзита через таможенную территорию Украины, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, пишет УНН-Центр.
Около 19 часов вечера, патрульные обнаружили данное транспортное средство на улице Большой Перспективной и остановили за нарушение ПДД.
Во время проверки документов, 21-летний водитель вел себя достаточно агрессивно, не давал возможности сверить номера установленных агрегатов со свидетельством о регистрации транспортного средства. По факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников полиции гражданина доставили в городской отдел полиции и составлено постановление по ст.185 КУоАП.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Автомобиль доставлен на штрафплощадку с помощью эвакуатора. Следователи обнаружили расхождения серийных номеров агрегатов с номерами, указанными в регистрационном документе.
На водителя составили админматериал по ст. 121-1 (Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожены или подделаны) КоАП.
По данному факту возбуждено уголовное производство.