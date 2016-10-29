Водія, який порушив умови транзиту затримали у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. 27 жовтня, патрульні отримали інформацію від Державної фіскальної служби України та управління Служби безпеки України в Кіровоградській області про те, що в обласному центрі перебуває автомобіль BMV, власник якого порушив умови транзиту через митну територію України, повідомили у прес-службі патрульної поліції Кропивницького, пише УНН-Центр.
Близько 19-ї години вечора, патрульні виявили даний транспортний засіб на вулиці Великій Перспективній та зупинили за порушення ПДР.
Під час перевірки документів, 21-річний водій поводив себе досить агресивно, не давав можливості звірити номери встановлених агрегатів із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. За фактом злісної непокори законним вимогам працівників поліції громадянина було доставлено до міського відділу поліції та складено постанову за ст.185 КУпАП.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Автомобіль доставлено на арештмайданчик за допомогою евакуатора. Слідчі виявили розбіжності серійних номерів агрегатів з номерами, що вказані у реєстраційному документі.
На водія склали адмінматеріал за ст. 121-1 (Експлуатація транспортних засобів, ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах, знищені або підроблені) КУпАП.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.