Водитель под Черниговом сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44943 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109177 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101073 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118697 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140405 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186671 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Водитель под Черниговом сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

Водитель под Черниговом сбил насмерть девятиклассницу и скрылся

Киев  •  УНН

 • 17862 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Неподалеку от Чернигова накануне водитель автомобиля сбил насмерть девятиклассницу и скрылся с места происшествия, его уже задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Трагическое событие произошло 22 ноября между пятью и шестью часами вечера в селе Ивановка Черниговского района. Водитель автомобиля двигался со стороны Чернигова в направлении столицы.

Он сбил девочку 2005 года рождения, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги. От полученных травм ребенок погиб на месте, а водитель скрылся.

Полиция Черниговской области ввела операцию "Перехват" и подняла по тревоге личный состав. Полицейские нашли его с помощью камер видеонаблюдения "Сеть безопасности", которые умеют распознавать автомобильные знаки и помогают высчитывать, как двигался автомобиль.

На месте дорожно-транспортного происшествия полиция изъяла обломки зеркала и переднего бампера автомобиля Volkswagen, сделала слепки протектора шин.

Правоохранители вычислили автомобиль беглеца. Повреждения на микроавтобусе действительно совпадают с теми, которые мог получить автомобиль в результате аварии.

Сейчас с водителем проводятся следственные действия. Решается вопрос о помещении его в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, с начала года в Украине 148 детей погибли в ДТП.

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