Водій під Черніговом збив на смерть дев'ятикласницю та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Неподалік від Чернігова напередодні водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди, наразі його затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
Трагічна подія сталася 22 листопада між п'ятою та шостою годинами вечора в селі Іванівка Чернігівського району. Водій автомобіля рухався зі сторони Чернігова в напрямку столиці.
Він збив дівчинку 2005 року народження, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм дитина загинула на місці, а водій зник.
Поліція Чернігівщини ввела операцію "Перехват" та підняла по тривозі особовий склад. Поліцейські знайшли його за допомогою камер відеоспостереження "Мережа безпеки", які вміють розпізнавати автомобільні знаки та допомагають вираховувати, як рухалося авто.
На місці дорожньо-транспортної пригоди поліція вилучила уламки дзеркала та переднього бамперу автомобіля Volkswagen, зробила зліпки протектора шин.
Правоохоронці вирахували авто втікача. Пошкодження на мікроавтобусі справді збігаються з тими, які міг зазнати автомобіль в результаті аварії.
Наразі з водієм проводяться слідчі дії. Вирішується питання про поміщення його до ізолятора тимчасового тримання.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, з початку року в Україні 148 дітей загинули в ДТП.