Водій під Черніговом збив на смерть дев'ятикласницю та втік

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Неподалік від Чернігова напередодні водій автомобілем збив на смерть дев'ятикласницю та зник з місця пригоди, наразі його затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.