Водитель на маршрутке в Ивано-Франковске снес три электроопоры и сбежал
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Сегодня, 16 декабря, около 8:00 в Ивано-Франковске на улице Отца Блавацкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковска.
По данным правоохранителей, сообщение о ДТП поступило на линию 102. По словам очевидцев, водитель маршрутного автобуса №24 совершил наезд на электроопору и скрылся с места происшествия.
На месте аварии патрульные обнаружили обломки маршрутки и сбитый столб. Кроме него, упали еще две электроопоры. Правоохранители установили, какой автобус может быть причастен к аварии и начали его поиски, осматривая дворы и места отстоя маршруток.
В 400 метрах от места ДТП полицейские нашли брошенный автобус. На место вызвали его владельца, а тот, в свою очередь, 58-летнего водителя. На нарушителя составили админпротколы за совершение ДТП и исчезновение с места происшествия.
Административные материалы будут переданы в суд, который и установит размер штрафа для водителя.
Как сообщили корреспонденту УНН в "Прикарпатьеоблэнерго", в результате ДТП частично обесточены 5 улиц: Блавацкого, Опришивецкая, Коновальца, Проектная и Челюскинцев. На данный момент ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Ориентировочно к 17:00 ремонт линий электропередачи будет завершен.
Напомним, шесть человек после корпоратива попали в ДТП в Сумской области.