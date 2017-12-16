Водій на маршрутці в Івано-Франківську зніс три електроопори і втік

За даними правоохоронців, повідомлення про ДТП надійшло на лінію 102. За словами очевидців, водій маршрутного автобуса №24 скоїв наїзд на електроопору і зник з місця події.

На місці аварії патрульні виявили уламки маршрутки і збитий стовп. Крім нього, впали ще дві електроопори. Правоохоронці встановили, який автобус може бути причетний до аварії і почали його пошуки, оглядаючи подвір'я і місця відстою маршруток.

У 400 метрах від місця ДТП поліцейські знайшли покинутий автобус. На місце викликали його власника, а той, у свою чергу, 58-річного водія. На порушника склали адмінпротколи за вчинення ДТП і зникнення з місця події.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду, який і встановить розмір штрафу для водія.

Як повідомили кореспонденту УНН у "Прикарпаттяобленерго", у результаті ДТП частково знеструмлені 5 вулиць: Блавацького, Опришивецька, Коновальця, Проектна і Челюскінців. Наразі ведуться ремонтні роботи з відновлення електропостачання. Орієнтовно до 17:00 ремонт ліній електропередачі буде завершено.

Нагадаємо, шість людей після корпоративу потрапили в ДТП в Сумській області.