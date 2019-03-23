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Водитель Maserati открыл стрельбу в центре Киева

Киев • УНН

 • 26255 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Накануне вечером в Печерском районе столицы на улице Грушевского столкнулись три авто Maserati, TOYOTA и KIA. Между водителями возник спор, после чего водитель Maserati, вытянув пистолет, начал стрелять по авто KIA. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киеве.

Водитель Maserati открыл стрельбу в центре Киева

"Три автомобиля - Maserati, Toyota и КИА двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель Maserati, достал оружие и начал стрелять по KIA. После этого злоумышленник, залив свой автомобиль, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, водитель обстрелянной КИА - 27-летний киевлянин, не пострадал.

Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.

Как сообщал УНН, ковельские патрульные и получили сообщение о стрельбе на улице Липинского.

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