Водитель Maserati открыл стрельбу в центре Киева

"Три автомобиля - Maserati, Toyota и КИА двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель Maserati, достал оружие и начал стрелять по KIA. После этого злоумышленник, залив свой автомобиль, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.



По информации ведомства, водитель обстрелянной КИА - 27-летний киевлянин, не пострадал.



Правоохранители изъяли стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.



Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.



Как сообщал УНН, ковельские патрульные и получили сообщение о стрельбе на улице Липинского.