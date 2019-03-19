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У Ковелі семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Учора, близько 22 години, ковельські патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області. 

У Ковелі семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці

"Семеро чоловіків на зупинці громадського транспорту стріляють біля мене з пневматичної зброї", - сказав черговому заявник.

Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік. При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою. Предмет, ззовні схожий на пістолет, згодом вилучив слідчий для подальшої експертизи. На порушника ж патрульні оформили 1 постанову і 3 протоколи, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським.

Причетних доставили до відділку поліції, де передали слідчому.

Нагадаємо, у Кривому Розі в результаті нічної стрілянини, за даними поліції, постраждали троє осіб.

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