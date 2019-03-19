В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 222 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 6752 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11494 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11131 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43956 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94376 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140418 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130583 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71402 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188916 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
57%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9706 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13218 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17219 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15807 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20156 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 728 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6750 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11493 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140417 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130582 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12953 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15185 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17605 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20511 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22056 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке

Киев • УНН

 • 18012 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вчера, около 22 часов, ковельские патрульные получили сообщение о стрельбе на улице Липинского. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.

В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке

"Семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют возле меня из пневматического оружия", - сказал дежурному заявитель.

Прибыв через несколько минут, инспекторы задержали 25-летнего гражданина, на которого указал человек. При проверке у него обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Предмет, внешне похожий на пистолет, потом изъял следователь для дальнейшей экспертизы. На нарушителя же патрульные оформили 1 постановление и 3 протокола, в том числе, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

Причастных доставили в отделение полиции, где передали следователю.

Напомним, в Кривом Роге в результате ночной стрельбы, по данным полиции, пострадали три человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27