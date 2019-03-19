В Ковеле семеро мужчин устроили стрельбу на остановке

"Семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют возле меня из пневматического оружия", - сказал дежурному заявитель.

Прибыв через несколько минут, инспекторы задержали 25-летнего гражданина, на которого указал человек. При проверке у него обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Предмет, внешне похожий на пистолет, потом изъял следователь для дальнейшей экспертизы. На нарушителя же патрульные оформили 1 постановление и 3 протокола, в том числе, за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

Причастных доставили в отделение полиции, где передали следователю.



Напомним, в Кривом Роге в результате ночной стрельбы, по данным полиции, пострадали три человека.