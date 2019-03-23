Водій Maserati відкрив стрілянину в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Напередодні ввечері у Печерському районі столиці на вулиці Грушевського зіштовхнулись три авто Maserati, TOYOTA та KIA. Між водіями виникла суперечка, після чого водій Maserati, витягнувши пістолет, почав стрілять по авто KIA. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції у Києві.
“Три автомобілі – Maserati, Toyota та КІА рухалися Парковою дорогою, а при виїзді на вулицю Грушевського зіткнулися на дорозі. Чоловіки розпочали суперечку - і водій Maserati, дістав зброю та почав стріляти по KIA. Після цього зловмисник, заливши своє авто, втік з місця події”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, водій обстріляної КІА - 27-річний киянин, не постраждав.
Правоохоронці вилучили стріляні гільзи, які направлять на експертизу.
Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення. Нині правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення та затримання стрільця.
Як повідомляв УНН, ковельські патрульні отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Липинського.