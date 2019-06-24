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Водитель авто, которое врезалось в здание Харьковской мэрии, вероятно был в нетрезвом состоянии

Киев • УНН

 • 13927 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Водитель автомобиля, который врезался в здание Харьковского городского совета, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Водитель авто, которое врезалось в здание Харьковской мэрии, вероятно был в нетрезвом состоянии

В правоохранительных органах сообщили УНН, что водитель сотрудник коммерческой фирмы, а также осмотром было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Как сообщал УНН, утром 23 июня, автомобиль врезался в здание Харьковского горсовета.

В результате аварии, 30-летний мужчина, находившийся за рулем авто, с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

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