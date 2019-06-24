Водитель авто, которое врезалось в здание Харьковской мэрии, вероятно был в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Водитель автомобиля, который врезался в здание Харьковского городского совета, был в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах сообщили УНН, что водитель сотрудник коммерческой фирмы, а также осмотром было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Как сообщал УНН, утром 23 июня, автомобиль врезался в здание Харьковского горсовета.
В результате аварии, 30-летний мужчина, находившийся за рулем авто, с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.