У Харкові легковик влетів у будівлю міської ради
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Поліція Харкова встановлює обставини ДТП біля міськради. В результаті аварії 30-річний чоловік із тілесними ушкодженнями доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Як повідомили у прес-службі, 23 червня близько 07:50 до поліції надійшла інформація про те, що водій автівки “Toyota” в’їхав у будівлю на площі Конституції.
Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля. Він був госпіталізований до лікарні міста. Пасажирів у транспортному засобі не було.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. На даний час поліцейські з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у Рівному при зіткненні двох Mercedes постраждали п’ятеро людей.