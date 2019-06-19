У Рівному при зіткненні двох Mercedes постраждали п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Внаслідок зіткнення двох автомобілів Mercedes у Рівному постраждали п’ятеро осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.
Так, автопригода сталася у вівторок о 18:35 на виїзді з Рівного на вулиці Київська.
"Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 21-річний водій Mercedes-Benz Е280, житель села Обарів, рухаючись у напрямку Києва у лівій крайній смузі, перетнув подвійну суцільну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Mercedes-Benz Е300Д під керуванням 45-річного рівнянина", - прокоментували в поліції.
Внаслідок ДТП водіїв і трьох пасажирів "швидка" доставила до медзакладів.
"Наразі у реанімаційному відділенні із політравмою перебуває 22-річний мешканець Рівненського району, пасажир автомобіля Mercedes-Benz Е280. 21-річного водія, який отримав травматичний забій грудної клітки, відпустили на амбулаторне лікування.
Крім того, у ДТП постраждала сім’я із Рівного, яка їхала у Mercedes-Benz Е300Д. 45-річний чоловік із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом ключиці та його 44-річна дружина із переломами обох рук госпіталізовані до лікарні. Їхню 15-річну доньку після надання меддопомоги відпустили", - проінформували у відомстві.
Також в обох водіїв відібрані зразки крові для проведення медичного освідування на стан сп’яніння. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик.
Слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим – за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, мікроавтобус Volkswagen T4 у селі на Волині напередодні збив 6-річного хлопчика, дитину госпіталізовано.