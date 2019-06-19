В Ровно при столкновении двух Mercedes пострадали пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В результате столкновения двух автомобилей Mercedes в Ровно пострадали пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.
Так, автопроисшествие произошло во вторник в 18:35 на выезде из Ровно на улице Киевская.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 21-летний водитель Mercedes-Benz Е280, житель села Обаров, двигаясь в направлении Киева в левой крайней полосе, пересек двойную сплошную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes- Benz Е300Д под управлением 45-летнего жителя Ровно", - прокомментировали в полиции.
В результате ДТП водителей и трех пассажиров "скорая" доставила в медучреждения.
"Сейчас в реанимационном отделении с политравмой находится 22-летний житель Ровенского района, пассажир автомобиля Mercedes-Benz Е280. 21-летнего водителя, который получил травматический ушиб грудной клетки, отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, в ДТП пострадала семья из Ровно, которая ехала Mercedes-Benz Е300Д. 45-летний мужчина с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом ключицы и его 44-летняя жена с переломами обеих рук госпитализированы в больницу. Их 15-летнюю дочь после оказания медпомощи отпустили", - проинформировали в ведомстве.
Также в обоих водителей отобраны образцы крови для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Транспортные средства помещены на спецплощадку.
Следователи следственного управления начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим - по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, микроавтобус Volkswagen T4 в селе на Волыни накануне сбил 6-летнего мальчика, ребенок госпитализирован.