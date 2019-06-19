Мікроавтобус збив 6-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Мікроавтобус Volkswagen T4 у селі на Волині напередодні збив 6-річного хлопчика, дитину госпіталізовано. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
ДТП сталася близько 14 години.
"За кермом автомобіля перебував 46-річний житель цього ж району. Поліцейські попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 6-річну дитину, здійснюючи маневр обгону нерухомого автомобіля", - вказали правоохоронці.
Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик місцевого відділу поліції.
"Внаслідок ДТП малолітній отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували", - додали у поліції.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ДТП з автобусом з-за кордону загинула людина, троє травмованих.