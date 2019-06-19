Микроавтобус сбил 6-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Микроавтобус Volkswagen T4 в селе на Волыни накануне сбил 6-летнего мальчика, ребенок госпитализирован. Полиция начала уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло около 14 часов.
"За рулем автомобиля находился 46-летний житель этого же района. Полицейские предварительно установили, что водитель допустил наезд на 6-летнего ребенка, совершая маневр обгона недвижимого автомобиля", - указали правоохранители.
Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку местного отдела полиции.
"В результате ДТП малолетний получил телесные повреждения. Его госпитализировали", - добавили в полиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в ДТП с автобусом из-за рубежа погиб человек, трое травмированных.