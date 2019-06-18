У ДТП з автобусом з-за кордону загинула людина, троє травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Хмельниччині в ДТП за участю автобуса міжнародного сполучення "Неаполь - Херсон" одна людина загинула і троє травмувалося. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
ДТП сталася уночі, близько 2:45 18 червня, у селищі Війтівці.
"За попередніми даними, 58-річний львів’янин, керуючи автобусом міжнародного сполучення "Неаполь - Херсон", допустив зіткнення з автомобілем-тягачем Iveco з причепом, який рухався у попутному напрямку. Автобус вдарився у задню частину причепа, в результаті чого з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом", - вказали у поліції.
Як зазначається, внаслідок аварії загинув 31-річний житель Львівської області. Ще три жінки 1955, 1956 і 1957 років народження отримали тілесні ушкодження і перебувають в реанімаційному відділенні Волочиської лікарні. Всього в автобусі перебувало 26 пасажирів.
За цим фактом слідче управління ГУНП в Хмельницькій області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Наразі водій автобуса затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.
Нагадаємо, на Полтавщині на ходу загорівся автобус з пасажирами.