На Полтавщині на ходу загорівся автобус з пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На Полтавщині, у селі Оленівка, під час руху загорівся маршрутний автобус, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
Автобус, що прямував за сполученням Горішні Плавні – Кобеляки, сьогодні о 13 годині загорівся під час руху. В салоні перебували 25 пасажирів, проте усі встигли вийти з автобуса. Серед людей потерпілих немає.
Автобус згорів майже дощенту. За попередньою версією відбулось замикання електропроводки.
Нацполіція закликає перевізників перевіряти технічний стан транспортних засобів перед виїздом. У разі виявлення підозр на несправність – не випускати автотранспорт на маршрут.
Нагадаємо, у Хмельницьку маршрутка зіштовхнулась з легковиком, внаслідок ДТП постраждали жінка та дитина.