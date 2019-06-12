В Полтавской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Автобус, следовавший сообщением Верхние Плавни - Кобеляки, сегодня в 13 часов загорелся во время движения. В салоне находились 25 пассажиров, однако все успели выйти из автобуса. Среди людей пострадавших нет.

Автобус сгорел почти дотла. По предварительной версии состоялось замыкание электропроводки.

Нацполиция призывает перевозчиков проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом. В случае выявления подозрений на неисправность - не выпускать автотранспорт на маршрут.

Напомним, в Хмельницком маршрутка столкнулась с легковушкой, в результате ДТП пострадали женщина и ребенок.