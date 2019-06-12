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Маршрутка зіштовхнулась із легковиком у Хмельницькому: постраждали жінка та дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. У Хмельницькому шестирічний хлопчик та жінка травмувалися під час ДТП за участю маршрутки та приватного автомобіля. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.

Маршрутка зіштовхнулась із легковиком у Хмельницькому: постраждали жінка та дитина

ДТП сталася вчора, 11 червня близько 16:30 години в обласному центрі по вулиці Подільській.

“Попередньо встановлено, що 49-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Volkswagen Golf, не врахував дорожньої обстановки, змінив напрямок руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом № 30 під керуванням 40-річного місцевого жителя. У результаті ДТП травми отримали пасажири маршрутки (6-річний хлопчик та 33-річна жінка — ред.)”, — йдеться в повідомленні.

У 33-річної жінки діагностували перелом пальця руки, а у 6-річного хлопчика — закриту черепно-мозкову травму та забій органів грудної клітини. Після надання медичної допомоги обох потерпілих відпустили додому.

“По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини ДТП”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області в результаті ДТП постраждало 7 осіб.

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