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Маршрутка столкнулась с легковушкой в Хмельницком: пострадали женщина и ребенок

Киев • УНН

 • 13432 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Хмельницком шестилетний мальчик и женщина получили травмы в ДТП с участием маршрутки и частного автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Маршрутка столкнулась с легковушкой в Хмельницком: пострадали женщина и ребенок

ДТП произошло вчера, 11 июня около 16:30 часов в областном центре по улице Подольской.

"Предварительно установлено, что 49-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Golf, не учел дорожной обстановки, изменил направление движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом № 30 под управлением 40-летнего местного жителя. В результате ДТП травмы получили пассажиры маршрутки (6-летний мальчик и 33-летняя женщина - ред.)", - говорится в сообщении.

У 33-летней женщины диагностировали перелом пальца руки, а у 6-летнего мальчика - закрытую черепно-мозговую травму и ушиб органов грудной клетки. После оказания медицинской помощи обоих пострадавших отпустили домой.

"По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства ДТП", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП пострадали 7 человек.

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