В ДТП с автобусом из-за рубежа погиб человек, трое травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса международного сообщения "Неаполь - Херсон" один человек погиб и трое травмировались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло ночью, около 2:45 18 июня, в поселке Войтовцы.
"По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь - Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - указали в полиции.
Как отмечается, в результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.
По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, в Полтавской области на ходу загорелся автобус с пассажирами.