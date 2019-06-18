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В ДТП с автобусом из-за рубежа погиб человек, трое травмированных

Киев • УНН

 • 10556 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Хмельницкой области в ДТП с участием автобуса международного сообщения "Неаполь - Херсон" один человек погиб и трое травмировались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

В ДТП с автобусом из-за рубежа погиб человек, трое травмированных

ДТП произошло ночью, около 2:45 18 июня, в поселке Войтовцы.

"По предварительным данным, 58-летний львовянин, управляя автобусом международного сообщения "Неаполь - Херсон", допустил столкновение с автомобилем-тягачом Iveco с прицепом, который двигался в попутном направлении. Автобус ударился в заднюю часть прицепа, в результате чего съехал в кювет, где столкнулся с деревом", - указали в полиции.

Как отмечается, в результате аварии погиб 31-летний житель Львовской области. Еще три женщины 1955, 1956 и 1957 годов рождения получили телесные повреждения и находятся в реанимационном отделении Волочиской больницы. Всего в автобусе находилось 26 пассажиров.

По данному факту следственное управление ГУНП в Хмельницкой области открыло уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Сейчас водитель автобуса задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, в Полтавской области на ходу загорелся автобус с пассажирами.

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