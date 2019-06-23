В Харькове легковушка влетела в здание городского совета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Полиция Харькова устанавливает обстоятельства ДТП возле горсовета. В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе, 23 июня около 7:50 в полицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Toyota" въехал в здание на площади Конституции.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Он был госпитализирован в больницу города. Пассажиров в транспортном средстве не было.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, в Киеве при столкновении двух Mercedes пострадали пять человек.