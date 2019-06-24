Водій авто, яке врізалось в будівлю Харківської мерії, ймовірно був на підпитку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Водій автомобіля, який врізався у будівлю Харківської міської ради, був у нетверезому стані. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У правоохоронних органах УНН повідомили, що водій співробітник комерційної фірми, а також оглядом було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. За попередньою інформацією, водій перевищив швидкість та не впорався з керуванням.
Як повідомляв УНН, ранком 23 червня, автомобіль врізався у будівлю Харківської міськради.
В результаті аварії, 30-річний чоловік, який перебував за кермом авто, із тілесними ушкодженнями доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.