Водителей предупредили: на трассе Киев-Чернигов из-за ветра и пыли может быть ограничена видимость
Киев • УНН
На 50 км автодороги М-01 Киев-Чернигов возможна ограниченная видимость из-за сильного бокового ветра и пыли с полей. Патрульная полиция призывает водителей быть внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию движения.
На трассе Киев-Чернигов в пределах Киевской области возможна ограниченная видимость из-за сильного ветра и пыли с полей, сообщили в патрульной полиции Украины в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Вниманию водителей Киевской области! На 50 км автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (вблизи села Семиполки, Броварского района), из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях», - говорится в сообщении.
Водителей призвали быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и дистанцию движения.
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