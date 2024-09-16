Водителей предупредили: на трассе Киев-Чернигов из-за ветра и пыли может быть ограничена видимость

На трассе Киев-Чернигов в пределах Киевской области возможна ограниченная видимость из-за сильного ветра и пыли с полей, сообщили в патрульной полиции Украины в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Вниманию водителей Киевской области! На 50 км автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи (вблизи села Семиполки, Броварского района), из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях», - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость и дистанцию движения.

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