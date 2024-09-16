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Водіїв попередили: на трасі Київ-Чернігів через вітер і пил може бути обмежена видимість

Водіїв попередили: на трасі Київ-Чернігів через вітер і пил може бути обмежена видимість

Київ • УНН

 • 13046 перегляди

На 50 км автодороги М-01 Київ-Чернігів можлива обмежена видимість через сильний боковий вітер та пил з полів. Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху.

На трасі Київ-Чернігів у межах Київської області можлива обмежена видимість через сильний вітер та пил з полів, повідомили у патрульній поліції України у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"До уваги водіїв Київської області! На 50 км автодороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (поблизу села Семиполки, Броварського району), через сильний боковий вітер та пил з полів, місцями можлива обмежена видимість проїзної частини в обох напрямках", - ідеться у повідомленні.

Водіїв закликали бути уважними за кермом, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївщина

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