Водіїв попередили: на трасі Київ-Чернігів через вітер і пил може бути обмежена видимість
Київ • УНН
На 50 км автодороги М-01 Київ-Чернігів можлива обмежена видимість через сильний боковий вітер та пил з полів. Патрульна поліція закликає водіїв бути уважними, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху.
На трасі Київ-Чернігів у межах Київської області можлива обмежена видимість через сильний вітер та пил з полів, повідомили у патрульній поліції України у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"До уваги водіїв Київської області! На 50 км автодороги М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (поблизу села Семиполки, Броварського району), через сильний боковий вітер та пил з полів, місцями можлива обмежена видимість проїзної частини в обох напрямках", - ідеться у повідомленні.
Водіїв закликали бути уважними за кермом, обирати безпечну швидкість та дистанцію руху.
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