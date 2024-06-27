Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении

В Киеве водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине сообщено о подозрении, передает УНН.

"... сообщено о подозрении 35-летнему водителю по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

ДТП произошло 26 июня 2023 года примерно в 15 часов на ул. Кубанской Украины в г. Киеве.

Согласно материалам следствия, водитель управляя автомобилем BMW, двигался в пределах крайней правой полосы проезжей части ул. Кубанской Украины со стороны ул. Шолома Алейхама в направлении проспекта Лесного. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не сбавил скорость, не остановился и выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в пределах указанного нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия, ребенка с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, открытый перелом правой голени" в тяжелом состоянии без сознания госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

Прибор драгер показал, что водитель был трезв.

Водителя автомобиля BMW задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На Киевщине в ДТП пострадал годовалый ребенок

Отметим, что указанный водитель в январе 2024 года приговором Бобровицкого районного суда Черниговской области осужден по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины к 1 году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Судом установлено, что водитель, в 2022 году управляя автомобилем Volkswagen Touareg в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и совершил наезд на велосипедиста, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Приговор суда в настоящее время, не вступил в законную силу и пересматривается судом в апелляционном порядке.