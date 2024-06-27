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The Guardian

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Водій BMW збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході в Києві. Чоловіку повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 22919 перегляди

У Києві 35-річний водій BMW збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході, внаслідок чого дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, йому повідомлено про підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Водій BMW збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході в Києві. Чоловіку повідомили про підозру

У Києві водій BMW збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Як повідомили у столичній прокуратурі, чоловіку повідомлено про підозру, передає УНН.

"... повідомлено про підозру 35-річному водієві за фактом вчинення ДТП, у якій постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

ДТП трапилася 26 червня 2023 року приблизно о 15 годині на вул. Кубанської України у м. Києві.

Згідно з матеріалами слідства, водій керуючи автомобілем BMW, рухався в межах крайньої правої смуги проїзної частини вул. Кубанської України зі сторони вул. Шолома Алейхама в напрямку проспекту Лісового. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, він не зменшив швидкість, не зупинився та виїхав на пішохідний перехід, де скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину в межах зазначеного нерегульованого пішохідного переходу.

У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди, дитину з діагнозом "відкрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітини, відкритий перелом правої гомілки" у важкому стані без свідомості госпіталізовано до дитячої лікарні "Охматдит".

Прилад Драгер показав, що водій був тверезий.

Водія автомобіля BMW затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Зазначимо, що вказаного водія у січні 2024 року вироком Бобровицького районного суду Чернігівської області засуджено за ч. 2 ст. 286-1 КК України до 1 року позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 5 років за вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Судом встановлено, що водій, у 2022 році керуючи автомобілем Volkswagen Touareg в стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та вчинив наїзд на велосипедиста, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Вирок суду на даний час, не набрав законної сили та переглядається судом в апеляційному порядку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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