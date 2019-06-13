Воды Балтийского моря стали ледяными
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Риге и Юрмале, вода в Балтийском море стала ледяной, сообщает УНН со ссылкой на DELFI.
В море на Виндземском побережье и в том числе Риге и Юрмале, резко снизилась температура воды. По данным спутников, причиной понижения температуры стал восточный ветер.
Температура воды в Скулте , на севере Латвии, сегодня утром составила +6,6 градуса, в Юрмале и Риге она может быть еще холоднее.
"По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Мерсрагсе в 7 часов утра составляла +15 градусов, в Рое и Колке +10 и +13, в Вентспилсе - неполных +18, в Лиепайском порту - почти +20 градусов", - говорится в сообщении.
В реках и озерах вода прогрелась до +17..+23 градусов.
Напомним, в Латвии зафиксированы разрушения из-за грозовых дождей.