Воды Балтийского моря стали ледяными

В море на Виндземском побережье и в том числе Риге и Юрмале, резко снизилась температура воды. По данным спутников, причиной понижения температуры стал восточный ветер.



Температура воды в Скулте , на севере Латвии, сегодня утром составила +6,6 градуса, в Юрмале и Риге она может быть еще холоднее.



"По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в Мерсрагсе в 7 часов утра составляла +15 градусов, в Рое и Колке +10 и +13, в Вентспилсе - неполных +18, в Лиепайском порту - почти +20 градусов", - говорится в сообщении.



В реках и озерах вода прогрелась до +17..+23 градусов.



Напомним, в Латвии зафиксированы разрушения из-за грозовых дождей.