В Латвии разрушения из-за грозовых дождей

Из-за разрушительной грозы самоуправления Тукумса, Кандавы и Энгуре могут обратися к государству за помощью в ликвидации последствий, пишет издание.

Исполнительный директор Тукумсского краевого самоуправления Даце Лебеда заявила, что в парках множество сломанных деревьев, сорвана крыша многоквартирного дома, повреждена черепичная крыша башни Тукумсского музея, местами в волостях размыты дороги. На ликвидацию этих разрушений потребуются месяцы.

Председатель думы Кандавского края Инга Приеде сообщила о проблемах с электроснабжением в городе. В Маткульской волости повреждены дороги, автомобили, выбиты окна в домах, есть последствия стихии в лесу.

Как сообщал УНН, непогода в Китае продолжает забирать человеческие жизни.