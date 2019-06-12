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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Латвии разрушения из-за грозовых дождей

Киев • УНН

 • 11299 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Латвии из-за грозовых дождей в трех самоуправлениях большие разрушения, передает УНН со ссылкой на Delfi.

В Латвии разрушения из-за грозовых дождей

Из-за разрушительной грозы самоуправления Тукумса, Кандавы и Энгуре могут обратися к государству за помощью в ликвидации последствий, пишет издание.

Исполнительный директор Тукумсского краевого самоуправления Даце Лебеда заявила, что в парках множество сломанных деревьев, сорвана крыша многоквартирного дома, повреждена черепичная крыша башни Тукумсского музея, местами в волостях размыты дороги. На ликвидацию этих разрушений потребуются месяцы.

Председатель думы Кандавского края Инга Приеде сообщила о проблемах с электроснабжением в городе. В Маткульской волости повреждены дороги, автомобили, выбиты окна в домах, есть последствия стихии в лесу.

Как сообщал УНН, непогода в Китае продолжает забирать человеческие жизни.

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