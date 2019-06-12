У Латвії руйнування через грозові дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. У Латвії через грозові дощі у трьох самоврядуваннях великі руйнування, передає УНН з посиланням на Delfi.
Через руйнівну грозу самоврядування Тукумса, Кандави і Енгуре можуть звернувся до держави по допомогу у ліквідації наслідків, пише видання.
Виконавчий директор Тукумського крайового самоврядування Даце Лобода заявила, що в парках безліч зламаних дерев, зірвано дах багатоквартирного будинку, пошкоджено черепичний дах вежі Тукумського музею, місцями у волостях розмиті дороги. На ліквідацію цих руйнувань будуть потрібні місяці.
Голова думи Кандавского краю Інга Прієде повідомила про проблеми з електропостачанням у місті. У Маткульській волості пошкоджені дороги, автомобілі, вибиті вікна в будинках, є наслідки стихії в лісі.
Як повідомляв УНН, негода в Китаї продовжує забирати людські життя.