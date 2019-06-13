Води Балтійського моря стали крижаними
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Ризі та Юрмалі, вода в Балтійському морі стала крижаною, повідомляє УНН з посиланням на DELFI.
У морі на Віндземском узбережжі і в тому числі Ризі та Юрмалі, різко знизилася температура води. За даними супутників, причиною зниження температури став східний вітер.
Температура води в Скулте, на півночі Латвії, сьогодні вранці склала +6,6 градуса, в Юрмалі і Ризі вона може бути ще холодніше.
"За даними Латвійського центру навколишнього середовища, геології та метеорології, температура води в Мерсрагсі о 7 годині ранку становила +15 градусів, в Рое і Колці +10 і +13, у Вентспілсі - неповних +18, в Лієпайському порту - майже +20 градусів", - йдеться в повідомленні.
У річках і озерах вода прогрілася до +17 .. + 23 градусів.
Нагадаємо, в Латвії зафіксовано руйнування через грозових дощів.