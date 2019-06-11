Вода до сих пор не сошла с приусадебных участков в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На утро вторника подтопленными в Херсонской области, где на прошлой неделе на село Новая Маячка обрушился ливень, до сих пор остаются 50 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 11 июня остаются подтопленными 50 приусадебных участков", - сообщили в ведомстве.
В течение суток откачано 3 тыс. 600 куб. м воды, а всего с начала работ - 16 тыс. 200 куб. м.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.