Вода досі не зійшла з присадибних ділянок на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На ранок вівторка підтопленими на Херсонщині, де минулого тижня на село Нова Маячка обрушилася злива, досі залишаються 50 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 11 червня залишаються підтопленими 50 присадибних ділянок", - повідомили у відомстві.
Протягом доби відкачано 3 тис. 600 куб. м води, а всього з початку робіт - 16 тис. 200 куб. м.
Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка на Херсонщині.