Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач
В Кировоградской области во время тревоги работала противовоздушная оборона: повреждена линия электропередач и хозяйственное здание.
россия выпустила по Украине более 7,5 тысяч ракет - Игнат
Россия выпустила более 7500 ракет по Украине, в том числе 1700 крылатых ракет, многие из которых были перехвачены.
На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления
российские войска захватывают имущество на временно оккупированных территориях Украины, нарушая права местных жителей.
Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат
Благодаря системе ЗРК Patriot Украина с начала полномасштабного вторжения рф сбила 15 российских "Кинжалов".
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения
Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.
В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин
Пограничники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников
УНН подготовил для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра на фоне празднования Нового года.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.
Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7
В результате российского обстрела Корабельного района Херсона количество раненых возросло до семи человек.
В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф
В результате российских авиаударов по Киеву погибли по меньшей мере 23 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.