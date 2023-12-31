Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач

Во время воздушной тревоги в Кировоградской области работали силы ПВО. Об этом сообщает председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, передает УНН.

Детали

Кировоградщина снова под вражескими обстрелами. Отработали защитники неба. В Кропивницком районе - повреждение линии электропередач и хозяйственной постройки. Предварительно - без пострадавших - говорится в заметке.

Дополнение

Сегодня в Украине дважды объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС рф с аэродрома Моздок.

Напомним,

Как рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат с начала полномасштабной войны россия запустила по Украине более 7 500 ракет всех типов

Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат