Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  132305 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  162613 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  176895 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  202717 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  237844 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  273271 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  270495 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  266462 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  223993 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  214263 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  196170 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  194007 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198471 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180542 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169646 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач

В Кировоградской области во время тревоги работала противовоздушная оборона: повреждена линия электропередач и хозяйственное здание.

Война •   •  29015 просмотра
Во время воздушной тревоги на Кировоградщине работала ПВО: повреждены линии электропередач

россия выпустила по Украине более 7,5 тысяч ракет - Игнат

Россия выпустила более 7500 ракет по Украине, в том числе 1700 крылатых ракет, многие из которых были перехвачены.

Война •   •  29257 просмотра
россия выпустила по Украине более 7,5 тысяч ракет - Игнат

На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления

российские войска захватывают имущество на временно оккупированных территориях Украины, нарушая права местных жителей.

Война •   •  29215 просмотра
На оккупированных территориях россияне отбирают недвижимость у украинцев - Центр нацсопротивления

Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат

Благодаря системе ЗРК Patriot Украина с начала полномасштабного вторжения рф сбила 15 российских "Кинжалов".

Война •   •  28988 просмотра
Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат

россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

Российские войска обстреляли Никопольский район, в результате чего три человека получили ранения, повреждены здания и транспортные средства.

Война •   •  27533 просмотра
россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения и ранения

В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

Пограничники могут потребовать у многодетных мужчин выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Общество •   •  24958 просмотра
В ГПСУ заявили, что могут требовать документы от ТЦК у многодетных мужчин

Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников

УНН подготовил для вас небольшую подборку современных атмосферных фильмов, которые идеально подойдут для семейного просмотра на фоне празднования Нового года.

Культура •   •  24240 просмотра
Подборка современных фильмов, которые стоит посмотреть в период новогодних праздников

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине из-за взлета нескольких МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Моздок.

Война •   •  29026 просмотра
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К

Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7

В результате российского обстрела Корабельного района Херсона количество раненых возросло до семи человек.

Война •   •  28328 просмотра
Утренний обстрел Херсона: количество раненых возросло до 7

В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф

В результате российских авиаударов по Киеву погибли по меньшей мере 23 человека, поисково-спасательные работы продолжаются.

Война •   •  29230 просмотра
В Киеве продолжает расти количество погибших в результате авиаудара рф