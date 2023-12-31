Patriot сбил всего 15 "Кинжалов" рф - Игнат

Системой Patriot в Украине было сбито 15 "Кинжалов" рф. Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне "Единые новости", передает корреспондент УНН.

Детали

Сейчас имеем 15 "Кинжалов", которые сбиты системой Patriot - сказал Игнат.

Он напомнил, что 4 мая первый раз системой Patriot был сбит первый "Кинжал".

Дополнение

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина получит несколько новых систем Patriot, которые будут защищать страну зимой.

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